Zaporijia : les habitants redoutent un accident nucléaire

La distribution de pastilles d'iode n'a pas encore commencé. Les habitants de Zaporijia sont déjà nombreux ce samedi matin. Ils n'habitent qu'à 22 kilomètres à vol d'oiseau de la centrale nucléaire située sur la ligne de front. En quelques heures, plusieurs centaines de personnes défilent lors de cette distribution annoncée vendredi, en urgence. Zaporijia et sa région sont régulièrement bombardées. Des frappes toujours plus inquiétantes autour de cette centrale désormais sous contrôle russe. Jeudi, un incendie entraîne une coupure automatique entre le site nucléaire et le réseau électrique ukrainien. La connexion n'est rétablie que 24 heures plus tard. Quant au responsable de cet incident, Moscou et Kiev se renvoient la balle. Suite à de nouveaux bombardements vendredi, l'opérateur ukrainien de la centrale déclare ce matin : 'l'infrastructure de la centrale a été endommagée ; il existe des risques de fuite d'hydrogène et de pulvérisation de substances radioactives". TF1 | Reportage E. Lefebvre, T. Misrachi,