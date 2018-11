Zaz, une artiste au naturel

Elle a conquis le monde entier. Depuis quatre ans, Zaz a fait l'équivalent de trois tours du monde. Son nouvel album album sortira vendredi 16 novembre 2018. Et pour l'occasion, la chanteuse nous a ouvert les portes de son refuge où elle se ressource entre deux voyages. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.