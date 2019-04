Zèbre, crocodile, kangourou... le marché juteux des viandes exotiques

Depuis que les viandes classiques de ce restaurant de Dijon ont été remplacées par des viandes exotiques, la fréquentation a explosé de 30%. Un grossiste réalise 20% de son chiffre d'affaires grâce à ces nouvelles variétés de viandes qu'il importe d'Afrique du Sud, d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Certains consommateurs sont même devenus des aficionados de ces viandes qui auraient des vertus diététiques, comme le kangourou, faible en cholestérol. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.