Zelensky / Poutine : la stratégie de la tension

Dans la région de Donetsk, les bombardements russes sont presque incessants. Pourtant, quelque 200 000 civils ukrainiens y vivent encore. Volodymyr Zelensky leur ordonne de quitter le territoire. Le président ukrainien dénonce une terreur russe dans ce territoire de l'Est du pays, largement sous contrôle de Moscou. En effet, c'est justement dans cette région, à Olenivka, qu'une prison avec des soldats ukrainiens faits prisonniers par l'armée russe a été bombardée avant-hier. La Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement, mais pour ces épouses de prisonniers ukrainiens, la provenance des tirs ne fait aucun doute. Depuis 48 heures, elles vivent dans l'angoisse. Malgré les attaques russes, la détermination de nombreux Ukrainiens reste totale. Une détermination affichée également par Vladimir Poutine, en pleine démonstration de force ce dimanche. À Saint-Pétersbourg, il participe à la parade annuelle de la flotte russe. C'est l'occasion pour Moscou d'exposer ses armes les plus modernes et les plus destructrices. TF1 | Reportage N. Gandillot, D. Vincenot