Zirka : les étoiles ukrainiennes retrouvent la piste

Se retrouver sous un chapiteau avec le sourire, pouvoir répéter de nouveau tous ces gestes précis qui font la beauté du cirque. C'est le lien qui unit ces artistes réfugiés d'Ukraine. Trapézistes, jongleurs, équilibristes, tous sont des artistes de réputation internationale, formés à l'école du cirque de Kiev. Certains ont fui les combats, d'autres étaient en tournée à l'étranger. Alors, une idée germe dans la tête de Frédéric Couturier, le directeur du Festival d'Anjou. Il connaît l'excellence de l'école ukrainienne et s'est dit "Et si on montait un spectacle de cirque ?" Après un simple message sur les réseaux sociaux, onze artistes ont répondu présent. L'idée séduit le département du Maine-et-Loire qui finance l'hébergement et les salaires. Le chapiteau est loué, et un metteur en scène a été embauché. En un mois, Zirka (étoile en ukrainien) est né. C'est un spectacle militant avec son clown jongleur et dictateur à la Charlie Chaplin. Comme un acte de résistance. Ici, les acrobates sont en t-shirt et en treillis de camouflage, en hommage au président Zelensky. Les massues s'envolent et tombent du ciel, c'est tout un symbole. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. T F1 | Reportage M. Dupont, T. Marquez