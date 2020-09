Zones à risques : vers de nouvelles restrictions

Dans les zones particulièrement touchées par le coronavirus, Jean Castex a demandé aux préfets de mettre en place des nouvelles restrictions sanitaires dès ce lundi. Marseille est confrontée à un net regain de l'épidémie. Le président de la région entend suggérer au préfet un renforcement des contrôles, parmi d'autres mesures. À Bordeaux, les habitants doivent aussi s'attendre à des restrictions. C'est en Guadeloupe que la situation est la plus préoccupante, car l'hôpital y est déjà saturé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.