Zones vertes : faut-il moins de contraintes ?

Sur la plage de Saint-Jean-de-Luz, le masque n'est pas obligatoire. Les vacanciers prennent enfin l'air, mais les contraintes liées à l'épidémie sont toujours là et rythment le quotidien. Des mesures difficiles à comprendre, dans un département où le taux d'incidence est de 58 pour 100 000 habitants, l'un des plus bas de France. Jean-Claude, propriétaire d'un restaurant dans cette commune ne veut plus se contenter de boissons à emporter. Il demande une réouverture progressive, et prend exemple sur le pays basque espagnol, où les habitants peuvent manger au restaurant dans leur ville de résidence. Certains élus de l'Ouest réclament un allègement des mesures sanitaires. Mais les habitants croisés cet après-midi ne sont pas de cet avis. La maire de Biarritz partage ces craintes. Elle ne veut pas renouveler l'expérience de l'été dernier. "Il est impossible de contrôler les populations qui vont d'une région à une autre. Donc on va simplement créer un appel d'air. C'est ce qui s'est passé à un moment donné lorsqu'il y a quelques mois, nous étions justement une région beaucoup plus attractive, parce qu'avec un taux d'incidence très bas, les gens sont venus", rappelle Maïder Arostéguy. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a indiqué envisager des allègements dans les prochaines semaines si la situation continue de s'améliorer.