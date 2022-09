Zoo de Beauval : attraction record !

En France, vous ne pouvez observer des pandas qu’au zoo de Beauval.Ils sont la première recette du succès de ce zoo.Le parc paye des centaines de milliers d’euros pour que ces pandas restent à Beauval sans compter leur alimentation. Ils ont permis à Beauval de devenir le premier site touristique au Centre-Val-de-Loire. Toujours plus grand, le zoo est passé de 5 à 44 hectares depuis sa création en 1980. Actuellement, il se visite en télécabine : unique en France ! Il faut survoler les éléphants, les rhinocéros pour rejoindre la dernière grande fierté du zoo de Beauval : le dôme tropical d’un investissement de 44 millions d’euros. Le zoo évolue constamment. Au milieu des animaux, ce sont 1 300 personnes qui travaillent en pleine saison dirigées par la famille Delord. Actuellement, le zoo, c’est aussi un spectacle. Il est quinze heures : l’heure du show des 600 oiseaux. Dans un objectif de garder les touristes plus longtemps sur le site. En 42 ans, le premier parc zoologique de France est passé de 40 000 à 2 millions de visiteurs par an. TF1 | Reportage