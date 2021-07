Zoo de Beauval : effervescence autour de l'accouchement de Huan Huan

Des dizaines de caméras sont braquées sur elle. Huan Han, la femelle panda du zoo de Beauval, est sur le point de mettre au monde des jumeaux. Selon Delphine Pouvreau, la responsable du secteur Panda et Koala, la mise bas peut être pour ce samedi soir. En tout cas, on surveille son comportement, car c'est cela qui va déterminer si on approche ou pas de la mise bas. De l'autre côté du parc, les visiteurs sont déjà nombreux pour assister à l'événement dès l'ouverture. Les plus curieux risquent d'être déçus par contre, car l'accouchement aura lieu en vase clos. Ils devront se contenter de quelques images sur les écrans. Le directeur du zoo a précisé qu'ils ne seront visibles que lorsque les vétérinaires l'autoriseront. Pour se consoler, les visiteurs peuvent admirer le futur papa et le frère de la famille panda. En attendant, les souvenirs de la boutique spéciale panda partent comme des petits pains. La naissance des jumeaux est prévue dans la nuit de ce samedi. Une bonne nouvelle pour le parc qui compte bien profiter de l'événement.