Zoo de Beauval : les jumelles pandas présentées au public

Elles marchent depuis quatre jours seulement. Les jumelles du zoo de Beauval sortent enfin du nid. C'est leur toute première rencontre avec le public. Une foule immense de fans a fait le déplacement. La plupart suivent l'évolution des deux sœurs depuis leur naissance début août. "Je les avais vues sur les vidéos et les écrans qui sont derrière. Mais là, de les voir réellement se déplacer, les difficultés qu'elles ont à marcher, c'est émouvant", confie un père de famille. Huan Lili et Yuan Dudu ont désormais quatre mois. Elles pèsent plus de sept kilos. "Elles ont une croissance qui est tout à fait normale. Elles tètent leur maman comme il faut, elles sont complémentées avec des biberons pour être sûr qu'elles aient tout ce qu'il leur faut", explique Baptiste Mulot, responsable vétérinaire au zoo de Beauval. Prochaine étape : l'enclos extérieur avec les pandas plus âgés, puis la Chine, dans un parc en semi-liberté. Le départ n'aura pas lieu tout de suite. Les jumelles ont quatre ans devant elles pour éblouir le public. TF1 | Reportage S. De Vaissière, N. Clerc