Zoo de Beauval : des nouveau-nés très admirés

Le zoo de Beauval devrait atteindre 1,5 million d'entrées cette année, et faire plus de 60 millions d'euros de chiffres d'affaires. Et pour cause, les nouveau-nés sont partout dans le parc animalier. Le carnet rose y a en effet explosé avec 750 bébés animaux en un an. Une fois à l'âge adulte, certains d'entre eux pourront être réintroduit dans leur milieu naturel.