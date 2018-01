Zoo de Beauval : Yuan Meng a fait sa première sortie publique

La reproduction des pandas est une chose rare et difficile. Si bien que le petit Yuan Meng, le premier de son espèce à être né en France, fait l'objet de fascination. À cinq mois, il est désormais assez robuste pour affronter la foule. Ce samedi 13 janvier 2018, des centaines de personnes se sont précipitées au zoo de Beauval pour sa première sortie publique. Sa présence dans ce zoo s'inscrit dans un programme de protection de l'espèce en coopération avec la Chine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.