Zoo de Kiev : des fauves sauvés des bombardements russes

C’est une évacuation devenue vitale tant la guerre plonge ces fauves dans un état de stress permanent. D’après les vétérinaires, les sens aiguisés de ces animaux jouent contre eux, l’ouïe notamment amplifie le bruit des bombes. Alors il n’y a guère que les sédatifs pour offrir un peu de répit. Les nourrir aussi est un problème. Beaucoup ont perdu l’appétit. Le transfert par la route va prendre plusieurs jours. Des étapes en Pologne et en Belgique où certains fauves seront accueillis. Les cinq derniers arrivent à Alicante, en Espagne, après un voyage éprouvant, pas seulement pour les animaux. Les chauffeurs nous ont dit qu’ils ont été arrêtés à plusieurs check-point, qu’ils ont eu des armes à feu braquées sur eux. Ils ont dû faire un détour, bloqués par des routes coupées. La pesée des lions, à l’arrivée, confirme très vite leur problème de santé. Au moins, sont-ils en sécurité contrairement à d'autres. À Kiev, des soigneurs sont restés au péril de leur vie. Certains, pour dormir près de cet éléphant et le rassurer. D’autres, auprès de Tony, un gorille de 47 ans, trop vieux pour supporter le transfert et qui est totalement désorienté sans ses visiteurs, nous dit le zoo. T F1 | Reportage D. Piereschi, S. Deshaies, V. Belgrand-Barbier