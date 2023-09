Zoo de Londres : l'heure de la pesée

Comme on voit à l'image, il faut être stratège et patient pour peser les Manchots de Humboldt sur la balance. Certains sont plutôt dissipés, d'autres curieux de connaître leur poids. Tous les Manchots du zoo de Londres doivent y passer, du plus vieux âgé de 21 ans au plus jeune d'à peine quelques mois. Le zoo a lancé la pesée annuelle de l'ensemble de ses 15 000 animaux. C'est un travail titanesque par lequel il faut répertorier le poids mais aussi la taille des 750 espèces du parc. S'il faut prendre des précautions avec certains comme les tarentules, d'autres animaux sont beaucoup moins difficiles à mesurer ou à peser comme les phasmes ou les écureuils boliviens. Ces mesures permettent aux soigneurs de s'assurer que chaque animal est en bonne santé et se développe correctement. L'ensemble des données sont partagées publiquement et servent aux autres zoos et aux scientifiques dans le monde. Les résultats des animaux menacés comme les tigres de Sumatra sont particulièrement demandés. Peser et mesurer les milliers d'animaux prendra plusieurs jours au personnel du zoo du Londres. TF1 | Reportage L. Larvoir, C. Dubrul