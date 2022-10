Zoom : Aragon, l'autre visage des Pyrénées

Pour y aller, il faut traverser un mur de brouillard à 2 000 mètres d'altitude, franchir la crête et emprunter le long tunnel de Bielsa. Après les trois kilomètres sous la montagne, à la sortie... l'Aragon, en Espagne. C'est un petit bout des Pyrénées que l'on appelle le "Sobrarbe". Avec ses montagnes rocheuses, ses canyons vertigineux, ses zones arides et ses villages abandonnés, cette région a des allures de Far West. Torla est la porte d'entrée du parc national d'Ordesa. Situé à 1 000 mètres d'altitude, c'est un village médiéval dominé, presque écrasé, par d'immenses falaises. Elles indiquent le chemin de la vallée d'Ordesa, un monument naturel, l'un des joyaux de la couronne d'Espagne. Alfredo Buisan et Isaac Villaverde veillent sur ce trésor national. Deux générations les séparent, mais ils ont l'amour de ce parc créé en 1918. Pendant près d'un demi-siècle, Alfredo a commandé 200 gardes. À 79 ans, il est aujourd'hui la mémoire vivante de la vallée. Après tant d'années passées à l'explorer et à la protéger, il continue de découvrir cette montagne avec sa végétation changeante au gré des saisons. TF1 | Reportage P. Michel, F. Guinle, P. Mislanghe