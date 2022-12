Zoom : au fil du fleuve Maroni

Il serpente à travers l'Amazonie sur plus de 600 kilomètres. Le Maroni est une artère. Un itinéraire tout tracé, fréquenté par des milliers de pirogues. Pierre est concentré, car lors de la saison sèche, le fleuve est redoutable. Le jeune homme de 20 ans est Wayana, l'un des six peuples amérindiens de Guyane. Ces autochtones vivent dans de nombreux villages en amont du fleuve Maroni : Antécum-Pata. Une commune presque cachée dans la jungle amazonienne. Le manioc est l'aliment de base des Amérindiens. Avec ce tubercule, ils fabriquent "le cachiri", la boisson locale, et la galette traditionnelle nommée "cassave". Le manioc pousse dans la forêt autour du village. Les Wayana pratiquent l'agriculture sur brûlis au cœur de la jungle. Les Amérindiens sont agriculteurs, chasseurs et pêcheurs. La forêt et le Maroni subviennent à leurs besoins. Cette connexion avec la nature environnante impressionne Yann Bloyet. Ce Breton vit chez les Wayana depuis quatre ans. Il est enseignant et dirige l'école du village. TF1 | Reportage M. Pirckher, A. Santos