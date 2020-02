Zoom au fil du Mékong, le plus grand fleuve d'Asie du Sud-Est

Les temples d'Angkor constituent le site archéologique le plus vaste de la planète. L'année dernière, ces joyaux du Cambodge ont été visités par six millions de touristes. Pour ceux qui veulent découvrir les autres richesses de ce pays, un croisiériste français propose un voyage sur le plus grand fleuve d'Asie du Sud-Est "le Mékong". Celui-ci mesure 700 kilomètres de longueur entre le Vietnam et le Cambodge. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.