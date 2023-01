Zoom : au fil du Tage

À travers l'Espagne et le Portugal, il serpente sur près de 1 080 kilomètres. Le plus long fleuve de la péninsule Ibérique est comme une oasis irriguant un désert. Grâce à lui, Lisbonne est devenue une cité prospère et le royaume d'Espagne avait choisi Tolède comme capitale jusqu'au milieu du XVIe siècle. Notre voyage commence à 75 kilomètres au Sud de Madrid. La ville médiévale a toujours été réputée pour ses forges d'épées. Le Tage prend des allures d'Amazone, 150 kilomètres plus à l'Ouest. C'est sur le bateau de Roubene, guide touristique, que nous allons découvrir le mystère de Guadalperal. La berge abrite un site funéraire composé de 140 menhirs, seulement visibles après une période de sécheresse. Herrera de Alcántara est un petit village de pêcheurs. Sur 48 kilomètres, le Tage est une frontière naturelle entre l'Espagne et le Portugal. Ses eaux poissonneuses est un terrain de jeu idéal. Ce jour-là, la chance a mordu à l'hameçon. Le Portugal nous tend les bras. Nous n'avons qu'à suivre le fleuve pour rejoindre sa capitale Lisbonne. TF1 | Reportage J. Garrel, H. Lévèque