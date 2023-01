Zoom : au fil du Zambèze

Le Zambèze, un fleuve mythique peuplé de plus grandes espèces de l'Afrique australe. Au fil de l'eau, nous vous emmenons aux frontières de trois pays : la Namibie, le Botswana et le Zimbabwe. Des centaines de kilomètres jusqu'au lac Kariba. Sur une piste du Botswana, au volant Sam, un jeune ranger. A ses côtés, Tracy Otchoumou, guide. Nous sommes au cœur du parc national de Chobe. Le safari en 4x4 est obligatoire. Il est interdit de descendre du véhicule à cause des animaux sauvages. Dans ce parc plus grand que la Corse, Sam s'enfonce très loin pour tenter de voir le lion. Au bout d'une heure, en voici deux : des jeunes mâles, des frères dévorent un buffle. Le ventre plein, l'un des frères part se reposer. Sous un arbre, à l'ombre, le jeune digère. Nous nous approchons avec un groupe de touristes français. Les vautours, les marabouts puis les hyènes profiteront des restes du festin, une fois les félins partis. Plus loin sur notre route, nous retrouvons un troupeau d'éléphants. Les bains de boue sont obligatoires pour se protéger du soleil et se débarrasser des parasites. TF1 | Reportage D. Bordier, P. Marcellin, N. Mariel