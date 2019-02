Zoom Australie : la route du surf

En Australie, neuf habitants sur dix vivent sur les côtes. Glisser sur les vagues est devenu un mode de vie pour eux. De Brisbane à Sydney, le surf s'est imposé au fil du temps. Certaines stations balnéaires ont vu le nombre de leur population tripler. Toutefois, quelques-unes des plages sont sauvages et dangereuses à cause des requins qui ne sont jamais très loin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.