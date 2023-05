REPORTAGE - Botswana : dans les pas des premiers hommes

Aux confins du désert de Kalahari, à des dizaines de kilomètres à la ronde, il n'y a aucune habitation, si ce n'est quelques voitures et quelques tentes pour un campement provisoire. Nous allons y passer une semaine, et avant de commencer la journée, il convient de faire les présentations. Nous découvrons les membres de l'équipe d'experts et de passionnés, avec pour chef de mission Laurent Bruxelles. Laurent Bruxelles poursuit une idée depuis dix ans. Selon lui, il n'y a pas un seul berceau de l'humanité à partir duquel les hommes se seraient répandus sur la Terre, mais plusieurs. De nombreux berceaux, tous en Afrique, encore inconnus. Son but est de les trouver, et pour cela, à chaque mission, il avale des centaines de kilomètres de pistes et de poussière. Son intuition était bonne et la prospection au nord-ouest du Botswana s'est avérée payante. Au début de la mission, les archéologues ont repéré un site dans les collines de Koanaka. La fouille a commencé en collaboration avec les chercheurs du Muséum d'Histoire naturelle. TF1 | Reportage M .Izard, D. Salmon, T. Leroi