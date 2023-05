Zoom : Bourgogne, terre d'inspiration pour les artistes

L'art de puiser son inspiration par la beauté des paysages. C'est ici, au château de Saint-Point (Saône-et-Loire) qu'Alphonse de Lamartine écrit en 1820 ses méditations poétiques. Mais ne vous y trompez pas, ce décor de collines n'est pas réservé aux illustres personnages. Ici, les nuages accrochent les coteaux, déversent leurs seaux d'eau et puis se retirent. Ça ne dure jamais longtemps avant l'éclaircie. Entre deux averses, il faut faire vite pour aller à Cormatin, une forteresse Renaissance, avec autour douze hectares de jardin où l'on peut se perdre. A une dizaine de kilomètres de Cormatin, le hameau de Lys. Sur la place du lavoir, tout le monde est artisan d'art. Décidément, la Bourgogne fait cohabiter ceux qui travaillent la terre en bas et ceux qui vivent en haut, dans les châteaux qui servaient autrefois à protéger le royaume de France. Notre dernière étape se passe au milieu des vignes, la roche de Solutré. C'est la pointe extrême du Sud de la Bourgogne, elle mesure 492 mètres de hauteur. Une terre qui a fait la richesse de cette région. Cette falaise que Lamartine, l'enfant du pays, décrit comme un grand navire de pierre échoué sur l'océan des vignes. TF1 | Reportage M. Dupont, C. Nieulac