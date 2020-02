Zoom : Bretagne, des caps et des pointes

Des avancées de terres dans la mer dessinent le contour de la Bretagne. Elles impressionnent par la grandeur de leur paysage. Il s'agit des caps et des pointes, qui du sommet de leur falaise au plus profond de leur racine, renferment des trésors souvent ignorés des visiteurs. Visite en images, du Cap Fréhel (Côtes-d'Armor) à la pointe du Raz, le grand site naturel le plus connu du pays. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.