Zoom sur la Bretagne des mégalithes

Un peu partout en Bretagne, on peut rencontrer sur les chemins des dolmens, des tumulus ou encore des cercles mégalithiques. Des alignements de pierres qui témoignent d'une civilisation qui y a vécu il y a 7 000 ans. A la fois étranges et impressionnants, ces mégalithes offrent un spectacle à couper le souffle et relèvent de nombreux questionnements. Quel est leur signification ? Comment vivaient les hommes qui les ont sculpté ? Quelles techniques ont-ils utilisés ? A essayer à percer ces mystères, un homme y a consacré sa vie : Yves Coppens, qui n'est autre que celui qui a découvert la tombe de Lucy. On vous emmène sur les traces de ces hommes et ces femmes qui ont décidé de s'installer dans le golfe du Morbihan, en suivant la longue route des mégalithes, depuis Quiberon à Arzon, en passant par Carnac.