Zoom sur le Camp du Drap d'Or

Au mois de juin 1520, François Ier et Henri VIII d'Angleterre se sont retrouvés dans la campagne, tout près de la ville de Calais. Leur rencontre fut le premier Sommet européen de l'histoire. Les deux monarques ont tenté de s'impressionner mutuellement et la fête fût, paraît-il, somptueuse. D'où l'appellation du Camp du Drap d'Or. Aujourd'hui, que reste-t-il de ce sommet ?