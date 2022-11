Zoom : Chemins de traverse en Arabie

Notre voyage commence au Nord-Ouest de l’Arabie Saoudite. Là où durant des siècles, les caravanes chargées d’encens, d’épices et de pierres précieuses cheminaient vers la mer. Dans la ville antique d’Hégra, une vingtaine de personnes tentent de mettre à jour une zone résidentielle enfoui sous le sable. Un peu plus loin se trouve un lieu extraordinaire. Une nécropole immense construite il y a plus de 2 000 ans par les Nabatéens, une civilisation disparue. Plus d'une centaine de tombes-piliers ont été répertoriées. Avec les moyens de l’époque, la sculpture de ces masses de pierres durait entre deux et cinq ans. Il y a un an, le site classé au patrimoine mondial de l’Unesco a accueilli ses premiers touristes. Un enjeu majeur pour l’Arabie Saoudite, qui dans l’ère de l’après-pétrole, mise sur ce patrimoine pré-islamique spectaculaire. Dans le Qatar voisin, on découvre une activité surprenante : rouler à toute vitesse dans les dunes en 4x4. À l’ère du réchauffement climatique et du calcul de l’empreinte carbone, les Qataries ne sont pas à une contradiction près. TF1 | Reportage S. Renouil, T. Leroy