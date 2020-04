Zoom : confinement, du Mont-Saint-Michel à la Cité corsaire de Saint-Malo

Les bénédictins, qui ont construit le Mont-Saint-Michel au XIème siècle, cherchaient l'isolement et la réclusion. Foulée sans relâche depuis 1 000 ans par les pèlerins et les touristes, la ville fait un grand ménage et respire. En cette période de confinement, elle laisse entendre les bandes-son de la nature. Même constat du côté de la Cité corsaire de Saint-Malo où la longue plage est désormais interdite. Dans ces deux endroits, les habitants sont habitués à l'isolement et ont fait de la distanciation sociale un art de vivre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.