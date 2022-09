Zoom : de Balmoral à Windsor

Qui était Elizabeth II ? Depuis jeudi, cette question nous taraude. On est parti sur les traces de la reine pour interroger les pierres granuleuses et moussues des granites d’Écosse. Un manoir offert à son arrière-arrière-grand-mère la reine Victoria, par son mari le prince Albert en 1852. Il bruisse encore de son souffle, Balmoral, lieu adoré des vacances estivales. Avec ses 3 000 hectares, la forêt est peuplée d'arbres extraordinaires : pins sylvestres, bouleaux et hêtres centenaires. Au pied du manoir, le jardin potager et ses rhubarbes majestueuses sont entretenus aux millimètres. C'est l'œuvre de son fils devenu Charles III. La reine lui a transmis son amour de la nature. Il est passionné de botanique et amateur de grands espaces. La rivière jouxte le domaine pour finir sa course dans la mer du Nord. Amarré au port d'Edimbourg, il y a un navire désarmé pour raison budgétaire et cher à son cœur de reine. Une ambassade flottante qui a effectué 968 voyages officiels sur toutes les mers du monde. Le 11 décembre 1997, en descendant la passerelle, Elizabeth II avait laissé transparaître une émotion en public et c'est rare. Transformé en musée, le Britannia est aujourd'hui l'un des lieux les plus visités de Grande-Bretagne. TF1 | Reportage S. Renouil, Q. Trigodet