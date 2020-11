Zoom : de Dinan à Dinard, des villes sœurs aux différents caractères

Dinan et Dinard sont des villes qui ont eu un destin différent. Et comme toujours en Bretagne, c'est une histoire de sel. De la terre à la mer, du Moyen Âge au XXème siècle, ces villes sont sœurs aux différents caractères. L'une connue pour sa richesse médiévale, l'autre pour sa grande histoire balnéaire. Entre elles, s'écoule la Rance, leur trait d'union. Dinan est depuis le Moyen Âge, une ville à deux étages. Pour rejoindre le port à la ville haute, la rue de Jerzual est le seul accès. Plus haut, la rue vivait au rythme des métiers à tisser, notamment pour fabriquer des voiliers de bateaux. Au fil des siècles, la navigation s'accentue dans l'estuaire de la Rance. Quant aux Dinardais, ils étaient soit marins soit paysans. Avant d'être une station balnéaire, Dinard était un port et un village rural. L'économie passée de Dinard et Dinan n'est plus celle d'aujourd'hui. Les activités du Moyen Âge ont laissé place au tourisme. Le temps transforme le sens des lieux, mais le patrimoine, lui, traverse les siècles.