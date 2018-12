Zoom du dimanche : Londres by night

En cette période de fin d'année, nos journalistes sont allés à la découverte de Londres et de ses activités nocturnes. Une ville qui s'illumine de partout dès la tombée de la nuit. Entre les pubs, les artistes de rues, les trajets en black-cabs ou en bus impérial et la patinoire éphémère, découvrez un avant-goût d'une nuit de folie à Londres. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/12/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.