Zoom : entre Normandie et Bretagne, la route des baies

Entrons dans un autre monde où le ciel ne fait qu'un avec la mer. Une silhouette à l'horizon attire irrésistiblement le regard. Notre itinéraire vers la baie de Saint-Brieuc commence à pied avec une famille. Accompagné d'un guide, le groupe s'élance sur l'estran, théâtre des plus grandes marrées d'Europe. Les visiteurs semblent presque marcher sur l'eau ici. L'emplacement de ce rocher au milieu de la baie du Mont-Saint-Michel fascine les hommes depuis la nuit des temps. Passons de la plus grande baie d'Europe à l'une des plus fortifiées de Bretagne : la baie de Saint-Malo. La Cité Corsaire est encerclée par près de deux kilomètres de remparts. Elle est aussi protégée par quatre forts en mer. Les visiteurs sont à l'assaut d'une forteresse chargée d'histoires. Prenons de la hauteur pour quitter la Côte d'Émeraude vers le cap Fréhel, la plus haute falaise de Bretagne. La baie de Saint-Brieuc nous accueille et nous montre tous ses trésors. Ici, la coquille Saint-Jacques, c'est tout un symbole. Dans ses eaux se trouve l'un des plus grands gisements de l'Hexagone. La baie de Saint-Brieuc est une terre de pêcheurs et de plaisanciers. TF1 | Reportage J. Denniel, A. Santos, A. Lebranchu