Zoom : Etna, au pied d'un géant

Il peut être majestueux. Par moments, effrayant mais toujours envoûtant. Depuis un demi-million d'années, l'Etna trône sur la Sicile. Autour de lui, la vie s'est développée. On y trouve une pistache unique, des vins et des hommes au caractère bien trempé qui lui pardonnent toutes ses colères. Prenons tout d'abord la direction du volcan pour mieux cerner la bête, ce jour-là somnolente. A notre arrivée, nous sommes loin d'être seuls. L'Etna est une attraction touristique arpentée chaque année par des dizaines de milliers de visiteurs, beaucoup de curieux et quelques passionnés. Tout autour de l'Etna, l'agriculture fait vivre des milliers d'hommes et de femmes. Dans la ville de Bronte, on cultive un fruit tel un trésor : la pistache. Bronte s'en est autoproclamée capitale mondiale, une fierté qui s'affiche un peu partout dans la ville. En voiture ou en train, le tour de l'Etna peut se faire en quelques heures seulement. Mais ce serait passer à côté de tant de richesses. Ne pas cerner ce qui fait l'âme de cette région : l'harmonie entre les hommes et le volcan. TF1 | Reportage D. Piereschi, D. Bordier