Zoom exceptionnel sur le centenaire de l'Armistice

La Grande Guerre fut une rude bataille. Ses forces destructrices ont en effet broyé de nombreux paysages. Un peu partout dans le monde, les cratères causés par les obus sont encore bien visibles comme c'est le cas à Vimy, dans le nord du pays. Les hommes tombés au front durant ces quatre ans de conflits ont donc fortement marqué l'histoire, à l'image du Caporal Peugeot et d'Augustin Trébuchon. Découvrez en images l'histoire du premier homme décédé durant la Grande Guerre et de la dernière victime disparue à quelques minutes de l'Armistice. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.