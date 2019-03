Zoom au fil de la Seine

Créés en 1949 pour permettre aux touristes de redécouvrir Paris à la sortie de la guerre, les Bateaux-Mouches fêtent cette année 2019, ses 70 ans. Son initiateur Jean Bruel a exploité la Seine pour embrasser l'histoire de la ville. Sa fille a repris les rênes et fait voyager 2,5 millions de passagers par an. Avec un départ toutes les 30 minutes pour 700 passagers, les bateaux ont besoin d'un bon entretien journalier par les équipes sur le pont de l'Alma afin de rejoindre le pont Alexandre III. Le clou de la promenade est d'apercevoir la tour Eiffel aux alentours du pont de la Concorde. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.