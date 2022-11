Zoom : Fontainebleau, l'appel de la forêt

Débuter notre escapade à Fontainebleau dans le parc du château est une évidence. Nous aurions pu rester là assis à contempler l'embrasement des jardins ou le spectacle d'une nature qui se prépare à l'hiver. Mais notre curiosité nous pousse à suivre, sous les arbres, les pas de Frédéric, un des jardiniers du parc. Dans ce petit bassin se trouve une source. L'histoire raconte que c'est un chien du roi Saint-Louis nommé "Bleau" qui aurait découvert la fontaine. La légende est née. Le château et son grand parterre tiré au cordeau laissent sa place au bout du parc à l'immensité de la forêt. Près de 25 000 hectares à perte de vue, des arbres serrés les uns contre les autres et qui parfois laissent transpercer un rayon de lumière. Comme tous les mardis, au petit matin, le groupe d'intervention des Amis de la Forêt sillonne les sentiers. Avec Paco en première ligne, cette brigade rapide entre en action. Direction la tour Dénecourt, un point haut de la forêt. Des promeneurs ont signalé des balisages arrachés. TF1 | Reportage M. Dupont, C. Nieulac