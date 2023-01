Zoom : Haut-Valais, le royaume de l'hiver

C'est une vallée au pied des glaciers où l'on voit la vie comme une seule couleur : le blanc. Pour briser le silence, il n'y a que le murmure de la neige ou encore la clameur du Rhône qui prend sa source ici. On vous emmène sur la piste du Haut-Valais suisse. Dès le lever du jour, le balai peut commencer sur la plus longue piste de ski de fond d'Europe : 100 km sans une seule remontée mécanique à l'horizon. En Suisse, sur votre route, il y a toujours un chemin de fer. Grimpons à Fiesch dans un train de neige qui serpente à travers la vallée de Conches, comme le traîneau du père Noël. Le convoi s'arrête à chaque village. On y apprécie la ponctualité suisse et la toile de fond. Dans le village d'Oberwald, un drôle de chalet attire l’œil. C'est un musée de ski de Toni Hischier, un ancien champion. Il en collectionne 1 000 paires, du sol au plafond. Le Haut-Valais abrite également des pièces de musée d'un autre genre. Il n'y a pas qu'en Italie qu'on a des aussi belles sculptures. La Suisse avait aussi ses doreurs, ses sculpteurs et ses facteurs d'orgues. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russell