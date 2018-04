Zoom sur Jérusalem

La ville de Jérusalem compte la plus fascinante concentration de lieux saints au monde. En effet, les trois grandes religions monothéistes s'y partagent à peine un km². À la fois source de tension, faisant régulièrement la Une de l’actualité, cette proximité est également à l'origine de petits miracles au quotidien. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.