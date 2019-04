Zoom sur l'Alsace d'Ettore Bugatti

Passionné de mécanique, Ettore Bugatti s'est installé à Molsheim, en Alsace. Pendant près de 40 ans, il a conçu des voitures exceptionnelles. Ce génie de l'automobile a collectionné les succès et les victoires en compétition. "Rien n'est trop beau, rien n'est trop cher", telle était sa devise. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.