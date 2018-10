Zoom sur l'Auvergne à cheval

L'Auvergne est avant tout connu pour ses volcans mais ses paysages sont pourtant bien plus riches que cela. D'ailleurs, la meilleure façon de les découvrir est de monter à cheval. Avec ses forêts légendaires et son décor à 360 degrés sur d'immenses plaines, c'est l'endroit idéal pour les passionnés d'équitation, qui peuvent alterner sans relâche entre galop et trot en grimpant sur leurs montures. Les escapades durent au moins six heures. Lors de la promenade équestre, les cavaliers sillonnent les Plaines brûlées de la région de Sancy et peuvent observer Château Rocher, une forteresse militaire du douzième siècle. L'acteur Thierry Lhermitte pratique aussi assidûment ce loisir dans l'Auvergne. Pour lui, c'est un moyen comme un autre de se ressourcer et de communier avec la nature et les chevaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.