Zoom sur l'Islande, la terre des volcans

L'Islande compte au moins 130 volcans sur son territoire. De 2010 à 2014, trois de ces derniers ont explosé. Dans le pays, le feu couve toujours et les éruptions successives réinventent sans cesse le décor. Avec des cendres et des déserts de pierre, l'intérieur des terres offre un paysage lunaire. Plusieurs chercheurs et volcanologues se sont rendus dans le pays pour étudier ces monstres de feu. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.