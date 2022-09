Zoom : la Bibliothèque nationale de France

Dans la cour Richelieu, un camion de déménagement est attendu avec fébrilité. À son bord, rien de moins que l'un des trésors de la Nation. "C'est un moment important et émouvant. C'est le retour du trône de Dagobert sur le site de Richelieu", explique Frédérique Duyrat, directrice du département des Monnaies, Médailles et Antiques de BNF. L'histoire n'a pas seulement offrir une chanson au "Bon roi Dagobert", mais aussi un trône au XVIIIe siècle. Il revient dans sa maison au cœur de Paris, où sont conservées depuis 1720 les collections royales puis nationales. Les déménageurs vont devoir l'inaugurer avec 250 kilogrammes sur le dos. L’œuvre inestimable est en plus fragile. Même pour les professionnels aguerris, l'ascension est une épreuve. Applaudissements, soupirs de soulagement, on va maintenant pouvoir admirer de près ce siège médiéval, unique en son genre. Ce patrimoine est en version pliante d'un modèle antique, tout en dentelle de bronze. Il est devenu au fil des siècles le symbole du pouvoir monarchique. TF1 | Reportage C. Auberger, J.F. Drouillet, S. Jou