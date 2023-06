Zoom : la Bretagne d'un cap à l'autre

Le Sillon de Talbert est la plus grande flèche littorale de l'Hexagone, trois kilomètres de sable et de galets. C'est le point de départ du voyage. Nous partons pour un itinéraire de 340 km par la côte, d'un bout à l'autre de Bretagne. Au point cardinal Nord, le bras de terre accessible à marée basse, offre un sentiment de bout du monde. La légende raconte que le Sillon a été créé par amour. Au Moyen Age, l'enchanteur Merlin voulait rejoindre sa dame, la fée Viviane sur l'îlot de Talbert, visible au large. En un coup de bâton magique, il construit cette voie en déversant des millions de cailloux. Il y a beaucoup de passage sur le Sillon, avec 100 000 visiteurs par an. Pour éviter le piétinement du site, les agents du littoral ont balisé la partie dunaire. Grâce à un sentier, la flore locale est préservée, les chardons bleus renaissent. Plus à l'ouest se trouve le Finistère Nord : un tableau vivant. On y trouve le phare le plus haut d'Europe, près de 83m et 397 marches. Le panorama y est exceptionnel, une vue à 360°, à couper le souffle. TF1 | Reportage M. Pirckher, A. Janseens, PF. Watras