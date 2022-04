Zoom : la Bretagne d'un cap à l'autre

Le Sillon de Talbert, la plus grande flèche littorale du pays, avec trois kilomètres de sables et de galets, est le point de départ de notre voyage. Avec une boussole et une carte, nous partons pour un itinéraire de 340 kilomètres par la côte, d'un bout à l'autre de la Bretagne. Ici, au point cardinal nord, le bras de terre accessible à marée basse, offre un sentiment de bout du monde. Cap maintenant vers l'Ouest, vers la Côte de granit rose. C'est un littoral coloré par d'immenses rochers, qui attirent les regards sur terre comme en mer. Mais avant de profiter du paysage, ces moussaillons d'un jour doivent d'abord obéir au capitaine Thierry et à son second, Paul. Marcel et sa famille découvrent la voile traditionnelle du début du XXe siècle. Prenons à présent notre envol pour découvrir le Finistère nord, une côte aux mille visages. Ce tableau vivant et magnifique est à découvrir aux rythmes des sabots. Si Judith connaît si bien son cheval, c'est parce qu'elle vient chaque été pour une promenade au plus près de la nature. C'est une cavalerie dans un far west bien breton, avec à l'horizon, d'immenses flèches de pierre. TF1 | Reportage M. Pirckher, A. Janssens