Zoom : la Corse à moto

Avec ses milliers de virages, les routes de la Corse demandent une certaine concentration. Pour découvrir la richesse de la montagne, direction l'Alta Rocca, loin des sables blancs et des eaux turquoise. Avec la forêt qui s'impose et le paysage différent, la balade à moto offre un voyage à la fois sauvage et inattendu. Découvrez l'intérieur des terres corses, notamment la convivialité et les produits locaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.