Zoom : la Corse vue de l'intérieur

Bien sûr, c'était tentant : vous raconter la Corse des plages et des eaux cristallines ou celle des montagnes exigeantes. Mais non, nous avons choisi celle des petites routes tortueuses, des villages perchés de la Haute-Corse avec ces traditions bien ancrées. Un chemin vers cette identité singulière et revendiquée. Cette flamme d'aussi loin qu'ils s'en souviennent, Jean-Dominique Susini l'a toujours eu. Travailler avec des instruments simples ou encore cultiver des savoir-faire ancestraux, devenir coutelier était une évidence pour lui. Direction l'atelier de gravure pour découvrir les couteaux corses traditionnels. Acier feuilleté, poinçon de l'artisan, il y a 25 ans, il était quatre couteliers installés dans la Haute-Corse. Ils sont une douzaine aujourd'hui. Pour explorer la nature puissante et contraignante de la Corse, le rendez-vous est pris dans la Castagniccia, la région des châtaigniers, avec Fanfan Manenti, président de l'association "ASL Bertecchie". Et l'on comprend que la vie était dure en son temps. TF1 | Reportage F. Agnès, C. Moutot, F. Peccatier