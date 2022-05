Zoom : la France de Molière

C'était un 15 janvier, soirée bien singulière. D'un balcon, la musique, sur un air de Lully, descendait vers la salle des loges au paradis. Les comédiens fantasques y honoraient Molière. Et la troupe au complet, pour cet anniversaire de la scène au foyer du Théâtre-français, célébrait la naissance de l'auteur adoré. Ils déclamaient ses vers chacun à leurs manières. La tradition est séculaire. Tous les ans à la même date, les comédiens de la troupe qu'il l'a créée quatre siècles plus tôt, le célèbrent ainsi. La comédie française nourrit un lien fusionnel avec Molière. Cette année, c'est encore plus fou, la troupe joue tout son répertoire. Mais au-delà des textes, que reste-t-il de matériel ? Un fauteuil que Molière, dit-on, utilisa pour sa dernière représentation du "Malade Imaginaire", avant de succomber. Pour le 400e anniversaire de la naissance de l'auteur, des travaux de conservation sont effectués. Au pied des jardins du Palais-Royal, Agathe Sanjuan, la conservatrice de la Comédie-Française, nous dévoilera une montre sur laquelle est gravé un nom, Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Un registre dont les chiffres, comme jetés sur les pages, témoignent d'une comptabilité tenue au jour le jour. Il arrivait au comédien d'avancer les fonds des spectacles parfois joués par grand froid. TF1 | Reportage S. Renouil, W. Wuillemin, J.Y Mey