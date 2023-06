Zoom : la grande famille de la Patrouille de France

Chaque été, nous nous laissons envoûter, hypnotiser par leurs volutes tricolores, bercées par tant de grâce. Jamais nous n'aurions soupçonné en coulisses, cette cadence endiablée. Ces femmes et ces hommes battent la mesure de cette tournée estivale. Coup d'envoi officiel au-dessus de leur base à Salon-de-Provence, en ce samedi de mai pluvieux. Comme Pascale, 40 000 personnes savourent le spectacle. Celui qu'elle guette, c'est son fils, en bleu. Il est l'un des deux solos. Ce sont eux qui effectuent les figures les plus périlleuses. Une confiance absolue. En effet, ils ont travaillé pendant six mois pour aboutir à cette figure inédite, pour l'anniversaire de la Patrouille de France. Après 22 minutes de spectacle, nous retrouvons le fils de Pascale. Une bulle de bonheur pour Jayson, l'un des trois nouveaux de l'équipe. Une autre surprise leur est réservée par Choco, le chef des mécanos. Le public les attend patiemment dans un champ de boue. Déclencher des vocations, c'est la mission première de ces pilotes, depuis 70 ans. TF1 | Reportage E. Lefebvre, M. Gatineau, Q. Danjou, V. Belgrand-Barbier