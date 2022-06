Zoom : la légende du paquebot France

L'aventure a débuté en 1960, sur les chantiers navals de Saint-Nazaire. Quatre ans de travaux, 1 300 ouvriers, il est alors le symbole du savoir-faire français, la fierté d'un pays. Il a été inauguré et baptisé sous les yeux du président Charles de Gaulle et de sa femme Yvonne, marraine du paquebot. C'est parti pour treize ans de traversées transatlantiques. Le paquebot France a relié le Havre à New York durant les années 60 et 70. Quatre jours et demi de traversée à fondre l'Atlantique, et redécouvrir l'Amérique à chaque fois. En 1974, le président Valéry Giscard d'Estaing décide que le paquebot France, propriété de l'État, coûte trop cher et qu'il n'est pas rentable. L'équipage proteste et bloque le bateau en plein milieu du chenal du port du Havre. Il repart ensuite en mer, mais sous d'autres noms, Norway, puis Blue Lady, avant d'être démantelé sur les chantiers d'Alang en Inde. Il a été découpé en toute discrétion. La coque n'existe plus. Le seul survivant, c'est le nez, qui est désormais exposé en plein air dans un coin du port du Havre. Quatre tonnes sont revenues de loin, symbole d'une époque révolue. TF1 | Reportage Q. Fichet, F. Le Goïc