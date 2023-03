Zoom : la nouvelle vie du Bassin minier

Quand on parle du bassin minier du nord de l’Hexagone, on imagine le charbon, la mine, et peut-être même la grisaille d’un mauvais jour de pluie. Bref, les images d’Épinal ont toujours la vie dure. Or, on assiste actuellement à une renaissance, une transformation, un renouveau de la localité. Dans un ancien carreau de mine, on tourne un film de science-fiction. L’histoire est celui d’un mineur au XIXe siècle, qui en creusant, réveille un monstre enfui sous la terre. Les figurants sont des gens du secteur, tous fils ou petits-fils de mineur. Jusque dans les années 80, on y extrayait du charbon. Puis le site a fermé. Il devait être détruit, jusqu’au jour où Claude Berri découvre et sauve le site. Désormais, on l’appelle Creative Mine, un bassin minier qui prend les allures d'Hollywood. Le Louvre-Lens (Pas-de-Calais) est, depuis dix ans, posé sur un ancien terri plat. C’est un peu comme si la Joconde avait décidé de venir se promener dans la région. À l’intérieur, dans un cocon de verres et d’aciers, figurent des centaines d’œuvres, de tableaux et de sculptures. Le Louvre à Lens, qui l’eut cru ? Les habitants du bassin minier se sont lancé un incroyable défi, construire l’avenir sans jamais oublier le passé. TF1 | Reportage S. Hembert, S. Coens