Zoom : la route des oasis

Plus de doute, le Maroc est bien le royaume du deux-roues. Pour rejoindre le Sud du pays à moto, il y a une épreuve à passer : sortir de Marrakech. Moins de 50 km plus tard, nous plongeons dans un monde rural, le Maroc des petits agriculteurs. Une terre rouge où poussent des milliers d'oliviers et des centaines de petites parcelles de céréales. Pour rejoindre la région de Ouarzazate à une centaine de kilomètres, la terre rouge s'invite sur le bitume. Au loin, l'obstacle est de taille : le Haut Atlas. Dans la vallée d'Ounila, les oasis se succèdent au fond de la faille creusée par la rivière. Un décor d'ocre et de vert sur des dizaines de kilomètres. Avec ses douze kilomètres de long, l'oasis de Fint est un petit paradis de palmiers et de laurier-rose. La palmeraie de Skoura et les gorges du Dadès sont des merveilles de plus. La vallée du Drâa abrite la plus grande palmeraie du monde avec 220 km de long. Les montagnes de sable de l'Erg de Lihoudi peuvent atteindre plus de dix mètres de haut. TF1 | Reportage M. Dupont, C. Nieulac